La data ufficiale è quella del 13 maggio: il giorno in cui Manila Nazzaro e Stefano Oradei celebreranno il loro amore in grande , circondati dalla famiglia e dagli amici tutti. Ma, a sorpresa, il matrimonio si è svolto sabato 4 maggio: a dare la notizia, un romanticissimo post su Instagram. Manila ... Continua a leggere>>

Manila nazzaro e stefano Oradei sposi, il “primo atto” con rito civile in Campidoglio e pochi invitati - Manila nazzaro e stefano Oradei si sono sposati. La celebrazione si è svolta sabato 4 maggio con rito civile in Campidoglio, alla presenza degli invitati ... Continua a leggere>>

Manila nazzaro e stefano Oradei sono marito e moglie: le foto del matrimonio, quando la grande festa - Dopo un anno Manila nazzaro e stefano Oradei si sono sposati. La coppia ha fatto il rito civile ieri 4 maggio in Campidoglio, supportati e sostenuti dall’affetto dei familiari. Per la grande festa ... Continua a leggere>>

Manila nazzaro matrimonio in anticipo con stefano Oradei, l’unione in Campidoglio - Manila nazzaro a sorpresa ha celebrato sabato 4 maggio il matrimonio con stefano Oradei in Campidoglio a Roma, ora l’attesa è per il ricevimento del 13. Continua a leggere>>