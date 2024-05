Agenzia governativa per controllare la Serie A | bilanci e iscrizioni nel mirino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2024) Dal Governo una novità che fa storcere il naso al calcio italiano. È stata proposta l’idea di inserire, tramite un decreto legge, un’per la vigilanza economica e finanziari sulle società sportive professionistiche finanziata (2.5 milioni l’anno) dagli stessi club. Coni, FIGC e LegaA discutono sul da farsi e sulla possibilità che tale novità possa mettere a rischio il principio di autonomia dello sport. L’Italia sarebbe la prima nazione in cui chi governa decide chi può essere ammesso a un campionato sportivo e chi no. In passato Fifa e Uefa hanno minacciato o addirittura escluso Paesi per l’interferenza del governo nello sport. L’ennesimo terreno di scontro fra il calcio italiano e il governo dopo la cancellazione del Decreto Crescita che permetteva ai club di risparmiare sui calciatori provenienti ...