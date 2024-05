Calcio | rissa in campo tra Casapesenna e Mondragone City - tre giocatori in ospedale

(Di domenica 5 maggio 2024). Violenze intrae partita sospesa anel match di play off del campionato di Prima categoria tra la squadra locale e il. A scatenare lail gol del 2-0 annullato al, con alcunidella squadra di casa che hanno aggredito il guardalinee, che aveva alzato la bandierina per invalidare la rete, e poi gli arbitri. Gli atleti delhanno tentato di difendere la terna arbitrale, venendo anche loro colpiti con violenza. Si è quindi scatenata una, e sulsono intervenuti i carabinieri e la polizia, e alla fine tredelsono finiti in ...

