Lo scontro ucraino avvicina Cina e Russia Record di scambi commerciali nel 2021

(Di domenica 23 gennaio 2022) Lo controe la politica estera aggressiva dell’amministrazione Biden stannondo sempre di più Mosca e Pechino. Lo dimostrano i dati pubblicati dal giornale asiatico Nikkei che monitorano come il commercio trastia raggiungendo massimi mai visti in precedenza. Il fatturato tra, i base ai dati doganali cinesi, ha infatti raggiunto la cifradi 146,88 miliardi di dollari nel, segnando una crescita del 35,8% rispetto all’anno precedente, Un dato confermato dal sottosegretario al Commercio russo per la, Alexey Dakhnovsky, che ha dichiarato all’agenzia di stampa statale RIA-Novosti all’inizio di questo mese che la cifra avrebbe effettivamente superato i 140 miliardi ...

Advertising

silvanhoe : RT @michseno: Siamo tutti con l'attenzione rivolta alla pandemia da Covid ed all'elezione del Presidente della Repubblica. Si faccia attenz… - michseno : Siamo tutti con l'attenzione rivolta alla pandemia da Covid ed all'elezione del Presidente della Repubblica. Si fac… -

Ultime Notizie dalla rete : scontro ucraino

... Ciro non sopravvisse allo, e la sua morte privò la spedizione di ogni senso: i Greci, ... dove hanno operato a fianco delle unità regolari dell'esercito russo, disarmato l'esercitoe ...I polacchi osservano che il "vero piano diabolico" degli Stati Uniti prevede unofrontale ... l'opportunità di avviare un sanguinoso conflitto in territoriosi presenterà tra metà ...13:42Mattarella in città, applausi in strada e foto: "Grazie presidente, contiamo su di lei" 13:42Stop alle assunzioni alla Regione, è caos concorsi, tutto rinviato 13:37Sicilia: Radiosondaggio Trapan ...Lo stesso stanno facendo inglesi (sette aerei pieni d’anticarro Stinger), canadesi (addestratori), baltici (Javelin), turchi (droni), spagnoli e olandesi (navi), in un’insolita corsa della Nato a socc ...