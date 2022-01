Formazioni ufficiali Alaves-Barcellona | Liga 2021 2022

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 22esima giornata della. I blaugrana vogliono rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive, entrambe ai supplementari, prima in Supercoppa di Spagna e poi in Copa del Rey. L’obiettivo sono i tre punti contro l’per continuare ad ambire al quarto posto, non eccessivamente distante. Appuntamento alle ore 21. Queste le scelte dei due tecnici.(4-5-1): Pacheco, Laguardia, Javi Lopez, Lejeune, Martin, Pina, Jason, Escalante, Pere Pons, Rioja, Joselu.(4-3-3): Ter Stegen, Araujo, Dest, Piqué, Jordi Alba, Pedri, Sergio, F. De Jong, De Jong, Ferran, Abde. ...

Le formazioni ufficiali di Alaves-Barcellona, match valido per la 22esima giornata della Liga 2021/2022. I blaugrana vogliono rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive, entrambe ai supplementari ...