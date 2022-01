Bruxelles | tensioni alla manifestazione contro le restrizioni Covid | la polizia usa idranti e lacrimogeni – Il video

(Di domenica 23 gennaio 2022) Di nuovo migliaia di manifestanti – per lacirca 50mila – si sono riuniti a, capitale del Belgio e cuore dell’Unione Europea, e sono tornati in piazzail Pass vaccinale e leimposte per contenere la pandemia del Coronavirus. Diverse le persone arrivate da altri Paesi europei che stanno prendendo parteprotesta (il momento più caldo dovrebbe essere previsto nel pomeriggio). Nel corso della protesta sono scoppiate le primecon le forze dell’ordine che hanno fatto scudo usandoper disperdere la folla. Per proteggersi, i manifestanti hanno creato barricate in mezzo alle strade. Alcuni hanno anche preso d’assalto la sede del Servizio di azione esterna dell’Unione europea (guidato ...

Di nuovo migliaia di manifestanti - per la polizia circa 50mila - si sono riuniti a, capitale del Belgio e cuore dell'Unione Europea, e sono tornati in piazza contro il Pass ...prime...Può darsi che ledal lato dell'offerta rientrino, a cominciare da quelle sul mercato del ... Un'eventualità da evitare per non aprire un contenzioso condimostrando che le finanze ...Le proteste non si fermano a Bruxelles, migliaia di manifestanti contro le restrizioni imposte con il covid assaltano la sede del Servizio di azione Notizie di cronaca, politica, attualità, ricette cu ...(LaPresse) Scontri a Bruxelles alla manifestazione contro la vaccinazione e le misure restrittive per il Covid-19. La polizia ha sparato gas lacrimogeni e ...