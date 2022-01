(Di sabato 22 gennaio 2022) La vita passata e quella che resta nei racconti degli anziani raccolti in un documentario di rara bellezza e intensità realizzato da Daniele Gaglianone in programma allunedì 24 gennaio. Abbiamo intervistato il regista.

Advertising

Milla1771 : Quando smetterò di credere alle tue bugie, come mi guarderai negli occhi? - CARLA23316746 : RT @MariGe49975095: @KNafanin DIMASH ABU TV SONG FESTIVAL Ed era così bello... Lacrime di affetto e di gioia mi sono venute negli occhi...… - rickymeggiato : @lapoelkann_ Lapo, GUARDAMI NEGLI OCCHI. ?? - webecodibergamo : Negli occhi vividi, i ricordi d’infanzia: «Il tempo rimasto» al Conca Verde - Video - ciceeeeeee__ : @LIXLINDOR Ti ricordi quel fuoco, mi bruciava negli occhi -

Ultime Notizie dalla rete : Negli occhi

Liguria Oggi

" Fu la preoccupazionedi mia madre a darmi la vera forza per chiudere quella storia e dopo ho sofferto terribilmente, ma ero infelice anche con lei ".A donarmi le cellule staminali sarà mia sorella Enrica, donna che ai mieiera già piuttosto ...ultimi due, tre anni, Covid permettendo, sono andato io stesso a leggerlo nei teatri. Ho fatto ...La vita passata e quella che resta nei racconti degli anziani raccolti in un documentario di rara bellezza e intensità realizzato da Daniele Gaglianone in programma al Conca Verde lunedì 24 gennaio. A ...Incremento del difetto visivo del 30-40 per cento. Giuliano Stramare (ospedale di Negrar): «Situazione peggiorata con la pandemia, rischio di malattie da adulti» ...