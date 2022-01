Il borsino del Quirinale | punti di forza e di debolezza alla vigilia dell’elezione del presidente della Repubblica

(Di domenica 23 gennaio 2022) La dote di Draghi, la carta Casellati, gli equilibri di Casini, la riserva di lusso Amato, l’arma Cartabia. Su tutti, il no a un secondo mandato di Mattarella

(Il Corriere ha una newsletter dedicata all'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Si chiama Diario Politico, è gratis, e per iscriversi basta andare qui ) 1 di 7... che ricorda come una buona fetta del partito sia ancora nostalgica del governo gialloverde. ... Insomma, nel borsino dei possibili candidati che il Movimento potrebbe appoggiare nella corsa al Quirinale ...La dote di Draghi, la carta Casellati, gli equilibri di Casini, la riserva di lusso Amato, l'arma Cartabia. Su tutti, il no a un secondo mandato di Mattarella ...L'incontro, convocato da Matteo Salvini, dovrebbe tenersi a Roma: Silvio Berlusconi dovrebbe restare ad Arcore e collegarsi da remoto, si pensa che possa anche ritirarsi dalla corsa al Colle. Le ultim ...