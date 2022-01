Bollette, i conti della Cgia: «Gli aiuti del governo coprono solo il 6% dei rincari» (Di sabato 22 gennaio 2022) Uno stanziamento di 5,5 miliardi di euro del governo Draghi per il primo trimestre che poco serve a mettere una toppa al caro Bollette. L’aiuto, previsto per famiglie e imprese, è «del tutto insufficiente a mitigare i costi»: è questa la fotografia eseguita dalla Cgia – Associazione artigiani e piccole imprese – di Mestre. Il rincaro di luce e gas per l’anno in corso ammonta complessivamente a 89,7 miliardi – 30,8 alle famiglie e 58,9 alle imprese – , il tasso di copertura supera di poco il 6%. Secondo l’istituto di ricerca bolognese una famiglia media italiana pagherà nel 2022 complessivamente 1.200 euro in più. Per quanto concerne le imprese, invece, si è ipotizzato che per l’anno in corso i consumi di energia elettrica e del gas eguaglieranno gli stessi registrati nel 2019, quindi nell’anno precedente a quello ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Uno stanziamento di 5,5 miliardi di euro delDraghi per il primo trimestre che poco serve a mettere una toppa al caro. L’aiuto, previsto per famiglie e imprese, è «del tutto insufficiente a mitigare i costi»: è questa la fotografia eseguita dalla– Associazione artigiani e piccole imprese – di Mestre. Il rincaro di luce e gas per l’anno in corso ammonta complessivamente a 89,7 miliardi – 30,8 alle famiglie e 58,9 alle imprese – , il tasso di copertura supera di poco il 6%. Secondo l’istituto di ricerca bolognese una famiglia media italiana pagherà nel 2022 complessivamente 1.200 euro in più. Per quanto concerne le imprese, invece, si è ipotizzato che per l’anno in corso i consumi di energia elettrica e del gas eguaglieranno gli stessi registrati nel 2019, quindi nell’anno precedente a quello ...

Advertising

StampaAlessandr : Bollette da pagare e conti bloccati, per il Geirino di Ovada è crisi - SHIN_Fafnhir : RT @PioDag: Ragazzi non ho voglia di scherzare. Il vile affarista ci sta impoverendo, sta facendo chiudere migliaia di negozi e aziende. L… - amo7733753 : secondo l'indagine del Collegio dei Revisori dei Conti, è stato riscontrato che è costato almeno 1.131,3 miliardi… - Nico01042014 : RT @PioDag: Ragazzi non ho voglia di scherzare. Il vile affarista ci sta impoverendo, sta facendo chiudere migliaia di negozi e aziende. L… - marsion65 : RT @PioDag: Ragazzi non ho voglia di scherzare. Il vile affarista ci sta impoverendo, sta facendo chiudere migliaia di negozi e aziende. L… -