Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, l'accusa in diretta: "Cerchi sempre di sminuire"

Al Grande Fratello Vip proseguono le tensioni tra le due opinioniste di questa edizione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Una recente intervista della moglie di Paolo Bonolis ha scatenato la reazione della conduttrice, che nella diretta di questa sera le lancia alcune accuse. In studio la tensione si taglia con il coltello e le due primedonne del reality arrivano allo scontro di fronte ad Alfonso Signorini.

