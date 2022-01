Scatta il rinnovo per il centrocampista della Fiorentina: la situazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) La situazione. Come riportato da Firenzeviola.it, per il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura è Scattato automaticamente il rinnovo del contratto per un altro anno, fino a giugno 2023, dopo aver raggiunto il numero necessario di presenze previsto dal contratto. La dirigenza, però, in accordo con il mister, si sarebbe convinta di voler trattenere il calciatore addirittura fino a giugno 2024 e perciò sarebbe entrata nel vivo la trattativa per il prolungamento del contratto. Italiano Fiorentina BonaventuraFino ad ora il centrocampista italiano ha già fatto registrare ben 3 gol e 3 assist e non intende fermarsi. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, Jack Bonaventura sembra aver trovato la giusta continuità, ma siamo solo a metà ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) La. Come riportato da Firenzeviola.it, per ilGiacomo Bonaventura èto automaticamente ildel contratto per un altro anno, fino a giugno 2023, dopo aver raggiunto il numero necessario di presenze previsto dal contratto. La dirigenza, però, in accordo con il mister, si sarebbe convinta di voler trattenere il calciatore addirittura fino a giugno 2024 e perciò sarebbe entrata nel vivo la trattativa per il prolungamento del contratto. ItalianoBonaventuraFino ad ora ilitaliano ha già fatto registrare ben 3 gol e 3 assist e non intende fermarsi. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, Jack Bonaventura sembra aver trovato la giusta continuità, ma siamo solo a metà ...

