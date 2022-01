Robustiano “Roby” Pellegrini | curiosità e vita privata dell’ex tastierista degli Homo Sapiens

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 gennaio 2022)è l’extra i fondatori del gruppo: oggi vedremo la band di “Bella Da Morire” tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno.” e la vittoria al Festival Di Sanremo Nato a Pisa nel 1947, si diploma in flauto all’Istituto Musicale “Boccherini” di Lucca con il massimo dei voti, per svolgere attività da l 1968 di pianista in locali da ballo come la nota Bussola in Versilia ed in tutta Italia. Nel 1971 è tra i fondatori, band con la quale partecipa al Disco Per L’Estate con Oh Mary Lou l’anno seguente con Tornerai Tornerò. Il gruppo ...