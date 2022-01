Quirinale: Conte sente leader politici, cordiale colloquio con Meloni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Giuseppe Conte, a quanto si apprende, oggi ha sentito vari leader ed esponenti politici tra cui un cordiale colloquio con Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Giuseppe, a quanto si apprende, oggi ha sentito varied esponentitra cui uncon Giorgia

