Mustafa a Roma | la gioia del bimbo siriano senza arti

(Di sabato 22 gennaio 2022) Lache esplode dal volto di, ildi 6 anni, appena giunto all'Aeroporto Fiumicino di, insieme al padre, alla madre e alla sua sorellina. Un sorriso commosso e pieno di speranza, per una vita che potrebbe davvero cambiare grazie alle cure chericeverà a Siena, dove ad accoglierlo sarà la diocesi toscana.e Munzir sono i protagonisti della foto Hardship of Life vincitrice assoluta del Sipa, Siena International Photo Awards 2021, scattata da Mehmet Aslan che ha fatto il giro del mondo e ha reso possibile il lungo e complesso percorso di cure che darà loro una nuova vita.video width="746" height="420" ...

Munzir e, i protagonisti dello scatto 'Hardship of Life', che ha fatto il giro del mondo ... Sono atterrati all'aeroporto Leonardo da Vinci dicon un volo di linea da Istanbul intorno alle ...ATTERRATI A21 gennaio 2022 22:01 Siria,e padre sono in Italia: nuova vita a Siena - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery -...Il piccolo Mustafà al-Nazzal e suo padre Munzir, protagonisti dello scatto simbolo del dramma siriano noto come "Hardship of Life", hanno raggiunto l’Italia.Roma aeroporto di Fiumicino l’ arrivo in Italia del piccolo Mustafa’,il bimbo siriano senza braccia e gambe e della sua famiglia. Video Luca Bonaccorso/ag . Toiati ...