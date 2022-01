Festival di Sanremo 2022, focolaio a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale: cosa succede ora (Di sabato 22 gennaio 2022) Sanremo 2022: DA DIVERSE SETTIMANE SI STA LAVORANDO PER LA REALIZZAZIONE della kermesse CANORA CHE PRENDERÀ IL VIA IL PROSSIMO PRIMO FEBBRAIO. Il Festival di Sanremo prenderà il via il prossimo primo febbraio. Sono in corso i preparativi per la kermesse, guidata da Amadeus, e sono stati già annunciati alcuni super ospiti e le co-conduttrici, più il red carpet che quest’anno si farà e la nave da crociera che ospiterà gli artisti nelle loro performance guidati da Orietta Berti. Tutto nel rispetto della normativa anti covid. “Si sta lavorando da diverse settimane su questi grandi temi. Sono stati chiariti i protocolli sanitari; c’è stata la massima collaborazione da parte di tutti i presenti e voglio ribadire che la nave in rada a ... Leggi su howtodofor (Di sabato 22 gennaio 2022): DA DIVERSE SETTIMANE SI STA LAVORANDO PER LA REALIZZAZIONECANORA CHE PRENDERÀ IL VIA IL PROSSIMO PRIMO FEBBRAIO. Ildiprenderà il via il prossimo primo febbraio. Sono in corso i preparativi per la, guidata da Amadeus, e sono stati già annunciati alcuni super ospiti e le co-conduttrici, più il red carpet che quest’anno si farà e la nave da crociera che ospiterà gli artisti nelle loro performance guidati da Orietta Berti. Tutto nel rispettonormativa anti covid. “Si sta lavorando da diverse settimane su questi grandi temi. Sono stati chiariti i protocolli sanitari; c’è stata la massima collaborazione da parte di tutti i presenti e voglio ribadire che la nave in rada a ...

Advertising

EnricoTurcato : 100% di spettatori all’Ariston per #Sanremo Allora ci state prendendo in giro. Allora qua è solo populismo becero… - capuanogio : Per il Festival di #Sanremo confermata la capienza al 100% del Teatro Ariston. Questo significa che: - #MilanJuve… - Tg3web : Sarà tra gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo. Per Laura Pausini quest'anno porterà anche un nuovo disco, an… - boserrrrr : RT @yleniaindenial1: 'i love you' ???????????????????? 'buonasera e benvenuti alla prima serata del festival di Sanremo' ???????????????????? - ZanettiGilyNala : Sanremo 2022, il Festival si svolgerà con il pubblico al 100% della capienza: tifosi furiosi sui social -