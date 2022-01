Delia Duran sbarca a La Pupa e il Secchione dopo il GF vip 6? (Rumor) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuova opportunità per Delia Duran dopo il Grande Fratello Vip 6? Lunedì scorso, Delia Duran è approdata nella casa del Gf Vip 6 per chiarire con la “rivale” Soleil Sorge. A quanto pare, tra le due non c’è stato nulla da fare e continua ad esserci maretta soprattutto dopo che è arrivato sulla casa un aereo dedicato ai Solex (ovvero Soleil e Alex Belli). La bella venezuelana inoltre ha espresso di voler chiudere per sempre con il marito Alex, ma non è escluso un eventuale confronto faccia a faccia tra loro. Nel frattempo è arrivato sui social un Rumor su Delia Duran, che la vedrebbe protagonista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Barbara D’Urso su Italia 1. A rivelare il gossip, è ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nuova opportunità peril Grande Fratello Vip 6? Lunedì scorso,è approdata nella casa del Gf Vip 6 per chiarire con la “rivale” Soleil Sorge. A quanto pare, tra le due non c’è stato nulla da fare e continua ad esserci maretta soprattuttoche è arrivato sulla casa un aereo dedicato ai Solex (ovvero Soleil e Alex Belli). La bella venezuelana inoltre ha espresso di voler chiudere per sempre con il marito Alex, ma non è escluso un eventuale confronto faccia a faccia tra loro. Nel frattempo è arrivato sui social unsu, che la vedrebbe protagonista della nuova edizione de Lae ilcondotta da Barbara D’Urso su Italia 1. A rivelare il gossip, è ...

FluidaWolf : @AXBproduction reminder#2 Decidetevi Tra l'altro Mirko confonde pure poligamia con coppia aperta o poliamore ????? - Carlino5663 : @GF_diretta ma una casa solo per Alex Belli, Soleil e Delia Duran no??? È da diverse puntate che si parla solo di loro!!! - Carlino5663 : Ma una casa solo per Alex Belli, Soleil e Delia Duran quando visto che da diverse puntate si parla solo di loro??? - antiu__ : Comunque aldilà di tutto e tutti oggettivamente la bellezza di Delia Duran è devastante #gfvip - infoitcultura : Gf Vip, Delia Duran si dichiara a Barù: «Sono qui per conquistare un uomo come te» -