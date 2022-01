Serena Garitta, vi ricordate la vincitrice del Grande Fratello 4? Ecco oggi cosa fa (Di giovedì 20 gennaio 2022) vincitrice del Grande Fratello 4, Serena Garitta è stata una star della tv: andiamo a scoprire insieme oggi cosa fa nella vita. Uno dei partecipanti al Grande Fratello più simpatici mai passati dal programma televisivo targato Mediaset. Presente all’edizione numero 4 della casa più spiata d’Italia, Serena Garitta è riuscita a conquistare la vittoria del reality con un percorso in completa ascesa, fino al successo finale. Una donna simpatica, pronta a far ridere, e divertire, tutti. Sono passati tanti anni da quel momento topico, pieno di speranza per il futuro. Scopriamo ora cosa sta facendo Serena. Serena Garitta in ... Leggi su topicnews (Di giovedì 20 gennaio 2022)del4,è stata una star della tv: andiamo a scoprire insiemefa nella vita. Uno dei partecipanti alpiù simpatici mai passati dal programma televisivo targato Mediaset. Presente all’edizione numero 4 della casa più spiata d’Italia,è riuscita a conquistare la vittoria del reality con un percorso in completa ascesa, fino al successo finale. Una donna simpatica, pronta a far ridere, e divertire, tutti. Sono passati tanti anni da quel momento topico, pieno di speranza per il futuro. Scopriamo orasta facendoin ...

ElyCarter89 : @ale_jess_gfvip @Chicca_colors Serena ha vinto per un'altro motivo e cioè che il suo padrino di battesimo era Mauri… - ale_jess_gfvip : Ma gli stessi che criticano Jessica perchè è ancora dietro ad Alessandro Basciano, sono gli stessi che votarono vin… - arabafe47792867 : @Ily43901982 Si, il solito. A me inizia a venire il dubbio che lei faccia tutto questo per passare apposta come ter… - arabafe47792867 : @Lisa31718406 Può starci. È un gioco e jess è una che ha mangiato pane e reality quindi la dinamica della bridget j… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Garitta 'Così fai sciogliere la neve' Serena Garitta, il seno scoperto fa perdere la testa: unica Serena Garitta ha condiviso alcuni scatti esplosivi in cui ha le sue bombe praticamete scoperte: spettacolo unico. Serena Garitta ha iniziato la sua carriera in televisione per un colpo di fortuna. ...

