Ultime Notizie dalla rete : Ucraina divieto Ucraina: divieto espatrio per Poroshenko ma rimane libero Un tribunale di Kiev ha deciso che l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko potrà rimanere in libertà, ma gli ha imposto il divieto di espatrio. Poroshenko, accusato di alto tradimento, dovrà quindi consegnare il suo passaporto. . 19 gennaio 2022

Come Stati Uniti e Ue potrebbero rispondere all'invasione russa dell'Ucraina Nessuno sembra credere che un solo soldato Nato verrà sacrificato affinché Kharkiv rimanga ucraina, ... si parla per ora di un divieto di fare affari con le banche russe, l'esclusione dal sistema Swift ...

Donbass: arrivo di militanti neonazisti dall’Ucraina Nel Donbass, nell'area di un insediamento controllato dall'esercito ucraino, sono stati nuovamente avvistati membri neonazisti ...

