Troppi stranieri in Serie A, Gravina vuole invertire la rotta: le dichiarazioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Troppi stranieri in Serie A? Gravina non ci sta e vuole invertire la rotta. In seguito ecco le sue dichiarazioni rilasciate a La Nuova Sardegna: Una delle prime tematiche affrontate è stata quella relativa all'emergenza sanitaria: ''Il Covid ha inevitabilmente gravato su tutto il movimento calcistico. La FIGC ha messo in primo piano l'eccessivo indebitamento e la scarsa patrimonializzazione dei nostri club. Oggi è il momento di affrontare queste problematiche adottando delle norme utili a riequilibrare il sistema professionistico". Gravina prosegue esprimendosi anche sul nuovo protocollo: ''E' un grandissimo risultato raggiunto, sinonimo di collaborazione tra Governo, FIGC e Regioni. Questo protocollo riconosce la responsabilità ...

