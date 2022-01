Salute al primo posto tra i buoni propositi degli italiani per il 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso da poco il 2021, un altro anno caratterizzato dalla pandemia e terminato con un notevole aumento dei contagi durante il periodo natalizio. Facendo un resoconto complessivo del 2021, il 42,7% degli italiani lo archivia in modo negativo e per la maggioranza degli intervistati è stato un anno trascorso sugli stessi livelli del 2020, quando la pandemia si è diffusa nel nostro Paese. A gennaio 2020, prima dello scoppio dell'emergenza Covid, “solo” il 29,2% degli intervistati riteneva il 2019 un anno negativo per la propria vita.Anche per il 2022 si chiedono cambiamenti nella Salute e nel lavoro, ma la pandemia ha cambiato l'ordine delle priorità. Se fino al 2021 il lavoro e la stabilità economica venivano prima di tutto, oggi è la Salute ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso da poco il 2021, un altro anno caratterizzato dalla pandemia e terminato con un notevole aumento dei contagi durante il periodo natalizio. Facendo un resoconto complessivo del 2021, il 42,7%lo archivia in modo negativo e per la maggioranzaintervistati è stato un anno trascorso sugli stessi livelli del 2020, quando la pandemia si è diffusa nel nostro Paese. A gennaio 2020, prima dello scoppio dell'emergenza Covid, “solo” il 29,2%intervistati riteneva il 2019 un anno negativo per la propria vita.Anche per ilsi chiedono cambiamenti nellae nel lavoro, ma la pandemia ha cambiato l'ordine delle priorità. Se fino al 2021 il lavoro e la stabilità economica venivano prima di tutto, oggi è la...

