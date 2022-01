Programmi TV di stasera, mercoledì 19 gennaio 2022. Giletti intervista Marco Melandri, che ha dichiarato di aver contratto volontariamente il Covid per non essere vaccinato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marco Melandri Rai1, ore 21.25: Single ma non troppo Prima tv Film del 2016 di Christian Ditter con Dakota Johnson e Rebel Wilson. Trama: Julie Jenson è una single newyorkese che lavora come addetta stampa di una casa editrice. Dopo una serata disastrosa con quattro amiche, Julie comincia a porsi delle domande. Perché a trentotto anni è ancora single? La donna decide così di mollare tutto e mettersi in viaggio, visitando vari paesi per scoprire se esiste un luogo in cui le single vivano meglio la loro situazione rispetto a quanto facciano le americane. Mentre Julie vola ai quattro angoli del globo, le sue amiche invece continuano a collezionare disavventure. Tutte finiranno per scoprire che in amore non esistono regole. Rai2, ore 21.30: Kalipè – A Passo d’Uomo Documentario. Massimiliano Ossini accoglie sulla Skyway Simona Molinari. Poi alle Hawaii ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Rai1, ore 21.25: Single ma non troppo Prima tv Film del 2016 di Christian Ditter con Dakota Johnson e Rebel Wilson. Trama: Julie Jenson è una single newyorkese che lavora come addetta stampa di una casa editrice. Dopo una serata disastrosa con quattro amiche, Julie comincia a porsi delle domande. Perché a trentotto anni è ancora single? La donna decide così di mollare tutto e mettersi in viaggio, visitando vari paesi per scoprire se esiste un luogo in cui le single vivano meglio la loro situazione rispetto a quanto facciano le americane. Mentre Julie vola ai quattro angoli del globo, le sue amiche invece continuano a collezionare disavventure. Tutte finiranno per scoprire che in amore non esistono regole. Rai2, ore 21.30: Kalipè – A Passo d’Uomo Documentario. Massimiliano Ossini accoglie sulla Skyway Simona Molinari. Poi alle Hawaii ...

