Juventus, l’importanza del ritorno di Danilo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Allegri ha ritrovato Danilo; il terzino brasiliano è un’arma in più a disposizione della Juventus in questa seconda parte di stagione. Getty ImagesContro la Sampdoria, nell’ottavo di finale di coppa Italia, ha vinto senza troppi problemi; successo che permette alla Juventus di volare ai quarti di finale e continuare, in questo modo, il cammino in una competizione molto importante per la stagione dei bianconeri. Allegri, dalla notte dello Stadium, ha avuto notizie positive come la prestazione (con tanto di gol) di Rugani diventato imprescindibile dopo un periodo in cui era l’ultima scelta del pacchetto arretrato. La nota più importante, però, è stato il ritorno in campo di Danilo; il terzino brasiliano, infortunatosi lo scorso venti novembre con la Lazio, è nuovamente a disposizione di Allegri ed è ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Allegri ha ritrovato; il terzino brasiliano è un’arma in più a disposizione dellain questa seconda parte di stagione. Getty ImagesContro la Sampdoria, nell’ottavo di finale di coppa Italia, ha vinto senza troppi problemi; successo che permette alladi volare ai quarti di finale e continuare, in questo modo, il cammino in una competizione molto importante per la stagione dei bianconeri. Allegri, dalla notte dello Stadium, ha avuto notizie positive come la prestazione (con tanto di gol) di Rugani diventato imprescindibile dopo un periodo in cui era l’ultima scelta del pacchetto arretrato. La nota più importante, però, è stato ilin campo di; il terzino brasiliano, infortunatosi lo scorso venti novembre con la Lazio, è nuovamente a disposizione di Allegri ed è ...

