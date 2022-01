Green pass nei negozi, ultimi ritocchi al Dpcm: ecco dove si potrà entrare senza certificato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il nuovo Dpcm con la lista dei negozi in cui si potrà entrare senza il Green pass base a partire dal 1° febbraio potrebbe arrivare già domani, 20 gennaio. Secondo quanto si apprende, sarebbero in corso in queste ore le ultime limature al testo. Tra le novità dell’ultimo momento ci sarebbe anche la possibilità di andare alle Poste senza Qr Code per il ritiro della pensione, (mentre per gli altri servizi postali sarà necessario il Green pass). In generale, da quanto emerso finora, l’accesso sarà libero nei supermercati, negli alimentari, in farmacia, nei negozi di ottica e in quelli di articoli per animali. Non servirà il pass nemmeno per usufruire dei servizi all’aperto come benzinai, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il nuovocon la lista deiin cui siilbase a partire dal 1° febbraio potrebbe arrivare già domani, 20 gennaio. Secondo quanto si apprende, sarebbero in corso in queste ore le ultime limature al testo. Tra le novità dell’ultimo momento ci sarebbe anche la possibilità di andare alle PosteQr Code per il ritiro della pensione, (mentre per gli altri servizi postali sarà necessario il). In generale, da quanto emerso finora, l’accesso sarà libero nei supermercati, negli alimentari, in farmacia, neidi ottica e in quelli di articoli per animali. Non servirà ilnemmeno per usufruire dei servizi all’aperto come benzinai, ...

