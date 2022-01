Covid oggi Italia, 192.320 contagi e 380 morti: bollettino 19 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 192.320 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 380 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.181.889 tamponi con un tasso di positività al 16,3%. I ricoverati sono 52 in più di ieri, per un totale di 19.500 persone, mentre in terapia intensiva si registra un lieve calo del ricoveri, 27 in meno, per un totale di 1.688 ricoverati con 134 ingressi del giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 142.205. Il totale degli attualmente positivi è di 2.626.590 persone mentre 2.605.402 sono in isolamento domiciliare. LAZIO - Sono 14.534 i nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 192.320 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 380. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.181.889 tamponi con un tasso di positività al 16,3%. I ricoverati sono 52 in più di ieri, per un totale di 19.500 persone, mentre in terapia intensiva si registra un lieve calo del ricoveri, 27 in meno, per un totale di 1.688 ricoverati con 134 ingressi del giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 142.205. Il totale degli attualmente positivi è di 2.626.590 persone mentre 2.605.402 sono in isolamento domiciliare. LAZIO - Sono 14.534 i nuovi ...

