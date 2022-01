Cento euro di multa a chi sporca con il cane | da domani scattano le sanzioni

Advertising

MarcoTosatti : I Cento Euro della Vergogna della Dittatura di Poltiglia e Sabbie Mobili. - vogliadiniente : quelle creme molto belle la più economica cento euro - mila_lavi : RT @miridesant: @SardusAutocton Beh certo con il portafoglio imbottito con i nostri soldi Con cento euro lei ci gioca a monopoli! - miridesant : @SardusAutocton Beh certo con il portafoglio imbottito con i nostri soldi Con cento euro lei ci gioca a monopoli! - CorriereRomagna : Ravenna, viabilità. Cento milioni di euro di lavori - -

Ultime Notizie dalla rete : Cento euro

Firenze Post

...il grafico che mette a confronto l'andamento del prezzo del petrolio con gli indici azionari...8 di ieri ( - 11 per) e questo nonostante la Food and Drug Administration abbia autorizzato il ...FOSSOMBRONE - Per i trasgressori è prevista la sanzione amministrative di 100. Domani entra in vigore a Fossombrone l' ordinanza del sindaco Massimo Berloni per la campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine. Emanato il divieto di consentire ai cani ...Risorse ingenti in arrivo anche dal Pnrr: ok al piano triennale delle opere del Comune. Tra gli interventi la riqualificazione del lungomare ...In un anno 1,2 milioni di test rapidi. E per ognuno, come da accordi con Governo e Regione, si incassano 15 euro ...