Valentina Vezzali | «Tra un paio di settimane è possibile che gli stadi tornino al 50% della capienza»

Advertising

napolista : #Vezzali: «Tra un paio di settimane è possibile che gli stadi tornino al 50% della capienza» Le dichiarazioni del… - sportface2016 : #Vezzali: 'Capienza stadi al 50% se la situazione migliora' - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@SerieA I Le dichiarazioni di Valentina #Vezzali sul nuovo protocollo per i casi #Covid ?? - LucaNardo97 : RT @DiMarzio: .@SerieA I Le dichiarazioni di Valentina #Vezzali sul nuovo protocollo per i casi #Covid ?? - DiMarzio : .@SerieA I Le dichiarazioni di Valentina #Vezzali sul nuovo protocollo per i casi #Covid ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vezzali

"Stiamo lavorando a delle misure che possano essere di immediato aiuto per il mondo dello sport". Lo ha detto il sottosegretario allo sport,, a margine dell'evento "YES - Youth, Education and Sport" presso l'Acquario Romano, in merito alle misure previste dal dl Ristori. "In queste settimane abbiamo ascoltato tantissime ...Lo ha detto il sottosegretario allo Sport,, a margine dell'evento "YES - Youth, Education and Sport" presso l'Acquario Romano. "Questa mattina ho incontrato il Ministro Speranza e ...Il picco forse sembra esser raggiunto. Ora dovrebbero iniziare a calare i contagi e la situazione Covid in Italia dovrebbe migliorare a mano a mano, anche in ambito sportivo. Oggi l'intervento del sot ..."Lavoriamo costantemente perchè l'attività fisica per i bambini non sia solo gioco ma si trasformi in uno stile di vita, per arrivare a dire che lo sport è di tutti ed è per tutti". Lo ha detto Valent ...