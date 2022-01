Tamponi gratuiti per gli studenti in quarantena, la Liguria stanzia un milione di euro. Basta un’autocertificazione (Di martedì 18 gennaio 2022) Al termine della riunione tra Regione Liguria, l’Ufficio scolastico regionale, Alisa, Asl, farmacie e rappresentati delle categorie erogatrici del servizio è stata delineata la nuova procedura per le famiglie che hanno diritto alla gratuità dei Tamponi per le scuole d’infanzia, primaria e secondaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 gennaio 2022) Al termine della riunione tra Regione, l’Ufficio scolastico regionale, Alisa, Asl, farmacie e rappresentati delle categorie erogatrici del servizio è stata delineata la nuova procedura per le famiglie che hanno diritto alla gratuità deiper le scuole d’infanzia, primaria e secondaria. L'articolo .

Advertising

myrtamerlino : Tutti vogliono le #scuole, giustamente, aperte. Ma perché non siamo stati in grado di metterle in sicurezza?Sistemi… - MastroRadu : RT @RacitiLuana: Tre curiosità covid a Londra: 1) si gira tranquillamente senza mascherine 2) non esiste il greenpass 3) ogni individuo ha… - bikermanfast : RT @RacitiLuana: Tre curiosità covid a Londra: 1) si gira tranquillamente senza mascherine 2) non esiste il greenpass 3) ogni individuo ha… - EleEsse77 : RT @RacitiLuana: Tre curiosità covid a Londra: 1) si gira tranquillamente senza mascherine 2) non esiste il greenpass 3) ogni individuo ha… - CristinaG2881 : RT @RacitiLuana: Tre curiosità covid a Londra: 1) si gira tranquillamente senza mascherine 2) non esiste il greenpass 3) ogni individuo ha… -