L’addio di Fabio Rovazzi alla nonna: “Sapevo che ci stavi salutando” (Di martedì 18 gennaio 2022) Ad aprile di due anni fa Fabio Rovazzi ha dovuto dire addio al nonno per colpa del covid, adesso ha perso anche la nonna. Il post che Rovazzi dedica alla sua adorata nonna è pieno d’affetto e di dolci ricordi ma anche carico delle difficoltà che stavano arrivando e che Fabio cercava di farle superare sorridendo. Ha trascorso il Natale con lei e poi non sono riusciti a festeggiare insieme il 28esimo compleanno del cantante. Oggi per Fabio Rovazzi doveva essere una giornata speciale, è invece il giorno in cui saluta per sempre la nonna. NelL’addio che scrive sui social confida che quel saluto era già nel bacino sulla fronte che le aveva detto tornando indietro, perché sentiva che la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 gennaio 2022) Ad aprile di due anni faha dovuto dire addio al nonno per colpa del covid, adesso ha perso anche la. Il post chededicasua adorataè pieno d’affetto e di dolci ricordi ma anche carico delle difficoltà che stavano arrivando e checercava di farle superare sorridendo. Ha trascorso il Natale con lei e poi non sono riusciti a festeggiare insieme il 28esimo compleanno del cantante. Oggi perdoveva essere una giornata speciale, è invece il giorno in cui saluta per sempre la. Nelche scrive sui social confida che quel saluto era già nel bacino sulla fronte che le aveva detto tornando indietro, perché sentiva che la ...

