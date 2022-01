Highlights Olimpia Milano-Alba Berlino 84-76 | Eurolega 2021 2022 basket VIDEO

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’vince per 84-76contro l’Berlin nella sfida valida come recupero della 18esima giornata dell’. I padroni di casa si trovano sotto nel punteggio per quasi tutta la durata della partita ma riescono nel colpo grosso dopo una bellissima rimonta nella fase finale. Molto bene Gigi Datome (15 punti), colui che ha sempre tenuto a galla la sua squadra anche nei momenti più complicati. Per gli ospiti sugli scudi Lo con 13 punti. RIVIVI LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETOSportFace.

Advertising

sportface2016 : #EuroLeague 2021/2022, gli highlights di #Olimpia Milano-#Alba Berlino 84-76 (VIDEO) #basket - andreastoolbox : Eurolega, l'Olimpia Milano vince ancora: 84-76 all'Alba Berlino. HIGHLIGHTS | Sky Sport - SkySport : Eurolega, l'Olimpia Milano vince ancora: 84-76 all'Alba Berlino. HIGHLIGHTS #SkySport #Basket #Milano #Olimpia… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: Highlights Pesaro-Olimpia Milano 85-82: Serie A1 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Pesaro-Olimpia #Milano - zazoomblog : Highlights Pesaro-Olimpia Milano 85-82: Serie A1 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Pesaro-Olimpia #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Olimpia

Sky Sport

La sintesi della vittoria 84 - 76 dell'Milano sull'Alba Berlino nel recupero della 18esima giornata di Eurolega.PESARO -MILANOL'AX Armani Exchange Milano ospita al Mediolanum Forum l'Alba Berlino per il recupero del Round 21. Diretta testuale e aggiornamenti su questa pagina. 1Q - Primo possesso ...Eroica Pesaro, seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Ettore Messina. E' arrivata per mano della squadra allenata da Luca Banchi la seconda sconfitta in campionato per ...