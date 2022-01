Roma | ci pensa Oliveira | il portoghese subito decisivo Mou | ' Servono altri come lui'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) CiSergio, che stavolta non è il protagonista di Borotalco ma ilche permette a Mourinho di festeggiare la prima vittoria del 2022. Un brodino caldo in attesa di tempi migliori, tre ...

CiSergio, che stavolta non è il protagonista di Borotalco ma il portoghese che permette a ... E invece laha sbagliato di tutto e di più quando si avvicinava a Cragno compreso un errore ...... sei mesi di Green Pass da guarigione e con il tracciamento saltato non ci sipiù Il rischio ... che nel caso diad esempio girebbero soprattutto nelle affollate farmacie del centro . E la ...Senza l'infortunato Puma, Scolari chiamò il mancino del Corinthians mentre questi era in chiesa: "Rinnovai il passaporto il giorno della partenza".Ci pensa Sergio, che stavolta non è il protagonista di Borotalco ma il portoghese che permette a Mourinho di festeggiare la prima vittoria del 2022. Un brodino caldo in attesa di ...