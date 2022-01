Governare il futuro. I fact-checker a YouTube, fare di più contro la disinformazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Più di 80 organizzazioni di fact checking operanti in tutto il mondo scrivono all’amministratrice delegata di YouTube per chiedere che la piattaforma affronti con maggiore determinazione la piaga della disinformazione. “Sono passati quasi due anni dall’inizio della pandemia di Covid-19. Il mondo ha visto più e più volte quanto la disinformazione possa essere distruttiva per l’armonia sociale, la democrazia e la salute pubblica; troppe vite e mezzi di sussistenza sono stati rovinati e troppe persone hanno perso i propri cari a causa della disinformazione. In qualità di rete internazionale di organizzazioni di fact checking, monitoriamo come si diffondono le bugie online e ogni giorno vediamo che YouTube è uno dei principali canali di disinformazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Più di 80 organizzazioni dichecking operanti in tutto il mondo scrivono all’amministratrice delegata diper chiedere che la piattaforma affronti con maggiore determinazione la piaga della. “Sono passati quasi due anni dall’inizio della pandemia di Covid-19. Il mondo ha visto più e più volte quanto lapossa essere distruttiva per l’armonia sociale, la democrazia e la salute pubblica; troppe vite e mezzi di sussistenza sono stati rovinati e troppe persone hanno perso i propri cari a causa della. In qualità di rete internazionale di organizzazioni dichecking, monitoriamo come si diffondono le bugie online e ogni giorno vediamo cheè uno dei principali canali di...

