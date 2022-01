Due o tre cose che so sul Quirinale. Parla il 5 volte grande elettore Mastella (Di lunedì 17 gennaio 2022) “C’è qualcuno che per il troppo bene che vuole a Berlusconi, rischia di fargli del male”. D’altra parte si sa, “il troppo bene uccide”. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, vecchia gloria democristiana e per ben cinque volte grande elettore, osserva da vicino – anzi da vicinissimo – quello che sta accadendo a pochi giorni dal voto per il successore di Mattarella al Quirinale. Partiamo da una (quasi) certezza. Il Cav è l’unica candidatura che, al di là delle mille lanciate nella nube del dibattito, è stata ufficializzata. Tuttavia, ammette il fondatore del fu Udeur, “sarà difficile avere una risposta il 24 gennaio”, ossia quando Parlamentari e delegati regionali saranno chiamati alla prima votazione. “Berlusconi se la gioca dal quarto scrutinio in poi”. La strada è in salita e ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 gennaio 2022) “C’è qualcuno che per il troppo bene che vuole a Berlusconi, rischia di fargli del male”. D’altra parte si sa, “il troppo bene uccide”. Clemente, sindaco di Benevento, vecchia gloria democristiana e per ben cinque, osserva da vicino – anzi da vicinissimo – quello che sta accadendo a pochi giorni dal voto per il successore di Mattarella al. Partiamo da una (quasi) certezza. Il Cav è l’unica candidatura che, al di là delle mille lanciate nella nube del dibattito, è stata ufficializzata. Tuttavia, ammette il fondatore del fu Udeur, “sarà difficile avere una risposta il 24 gennaio”, ossia quandomentari e delegati regionali saranno chiamati alla prima votazione. “Berlusconi se la gioca dal quarto scrutinio in poi”. La strada è in salita e ...

