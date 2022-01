Chelsea | niente Premier League per Christensen | per lui Barcellona o Bayern

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilperderà a zero il difensore, su di lui diversi club di, ma lui andrà all’estero Ilperderà a zero il difensore. Sul giocatore anche diversi club di, ma lui per rispetto ai blues non prenderà in considerazione nessuna offerta.Monaco, dunque, restano avanti per prendere il giocatore, Decisione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. A riferirlo il giornalista Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.