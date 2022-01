Champions imprescindibile | dalla qualificazione dipende anche il futuro di Spalletti

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione in casa Napoli alla vigilia del match di Serie A contro il Bologna, in programma questa sera alle 18.30. L’obiettivo del Napoli, come detto da tempo, è quello di tornare tra le prime quattro. Dal conseguimento (o meno) di questo traguardorà moltissimo deldel club, sia per quanto riguarda il calciomercato che ildi Luciano. FOTO: Getty –allenatore Napoli Senz’altro, unaalla prossimaLeague consentirebbe al Napoli di far respirare le casse e di avere più possibilità di manovra sul mercato. D’altra parte, come riferito dal quotidiano,ildiè legato alla ...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, bisoga vincere, battere il Bologna per la Champions League. E' questo il grande obiettivo del Napoli per questa stagione, come preannunciato anche da Luciano Spalletti in estate.