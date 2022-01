Caso Bonucci, la ricostruzione di Balzarini: ecco cosa si sono detti lui e Mozzillo al termine di Inter-Juve (Di lunedì 17 gennaio 2022) Continuano gli strascichi polemici per via della questione legata alla lite tra Bonucci e Mozzillo al termine di Inter-Juventus. Gianni Balzarini, giornalista di Mediaset da sempre legato alla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Continuano gli strascichi polemici per via della questione legata alla lite traaldintus. Gianni, giornalista di Mediaset da sempre legato alla...

Advertising

pisto_gol : In relazione al caso Bonucci/Mozzillo da sx : cosa dice il regolamento (1/2) cosa ha deciso il Giudice Sportivo (3) - romeoagresti : #Allegri: “#Bonucci è stato multato e credo che il caso sia chiuso. Penso che la Juve abbia sempre avuto comportame… - Pall_Gonfiato : Caso #Bonucci, la ricostruzione di #Balzarini: ecco cosa si sono detti lui e #Mozzillo al termine di #InterJuve - MmascagniM : @forumJuventus Lo ha solo allontanato e non doveva essere lì ,lo zaino dell'Inter di Doveri non è un caso ,invece diffamare Bonucci si! - Michael19084 : @FBiasin Hanno ribadito che : - Non abbiamo soldi... - Siamo rovinati - Futuro incerto - Crisi Inter - Caso Lautaro… -