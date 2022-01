Bollettino San Pio: sale il numero dei ricoverati e si registra un decesso (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sale ancora il numero dei ricoverati al San Pio di Benevento. La struttura sannita, alla luce del Bollettino odierno, tocca quota 84 persone all’interno. Si registrano tre dimissioni ma c’è, nel conteggio, anche un decesso. Si tratta di un uomo di 86 anni di Padula, in provincia di salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ancora ildeial San Pio di Benevento. La struttura sannita, alla luce delodierno, tocca quota 84 persone all’interno. Sino tre dimissioni ma c’è, nel conteggio, anche un. Si tratta di un uomo di 86 anni di Padula, in provincia dirno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

