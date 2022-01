Phisikk du role – Voto a distanza per il Quirinale Sì o no?

Leggi su formiche

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ritorna oggi, in occasione delper il nuovo inquilino del, il tormentone suldei parlamentari che già aveva animato un paio d’anni fa un certo dibattito nell’orto concluso degli accademici e dei cultori (appassionati?) della materia. L’argomento è il solito: con l’epidemia ancora in pieno dilagare, potrebbe essere fisicamente impedita la partecipazione aldi alcuni (o più di alcuni) grandi elettori e allora come si fa? Potrebbero essere voti decisivi e dunque bisogna farli votare in qualche modo. E comunque, anche se decisivi non fossero, avrebbero il diritto e il dovere di esercitare il loro ruolo di elettori del nuovo Presidente della Repubblica. Ma come? È possibile davvero pensare ad una modalità “smart working” anche per chi non potesse per ragioni di salute ...