Tsunami | cresce l’allarme a Tonga | «Un’onda di 1 | 2 metri ha colpito l’isola» Allerta anche negli Usa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tsunami cresce

Open

I testimoni hanno parlato di enormi esplosioni, a 65 km di distanza e dell'arrivo delle onde dellocirca 15 minuti dopo. Per il momento non sono state segnalate vittime.'Mentre la curva dei contagia livelli mai visti prima', si legge. Come se si parlasse dell'... vicine a 'uno'. E lo stesso articolo non esce dalla contraddizione quando dice che è 'un'...Record anche in Svezia, compresi i Reali. Tsunami Omicron sugli Usa, 1 milione di nuovi casi. Numero raddoppiato in 4 giorni e quadruplicato in una settimana. Francia: 'Avanti sul super green pass'. I ...Uno tsunami Omicron si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. Nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione, il doppio rispetto a quattro giorni fa e ...