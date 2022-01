Coppa d’Africa: Pape Gueye squalificato dalla Fifa pochi minuti prima dell’inizio di Senegal-Guinea (Di venerdì 14 gennaio 2022) Incredibile vicenda che arriva dalla Coppa d’Africa, dove quest’oggi il calciatore del Senegal (in forza al Marsiglia in Ligue 1) Pape Gueye è stato squalificato dalla Fifa con una tempistica quantomeno rivedibile, vale a dire a letteralmente pochissimi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro la Guinea, poi terminata 0-0 questo pomeriggio. Lo ha rivelato il ct Cissé: “Pape Gueye ha avuto un problema amministrativo ed è stato fermato dalla Fifa poco prima dell’inizio della partita. Ci è stato comunicato, infatti, che la Fifa lo ho sospeso a causa di un accordo ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Incredibile vicenda che arriva, dove quest’oggi il calciatore del(in forza al Marsiglia in Ligue 1)è statocon una tempistica quantomeno rivedibile, vale a dire a letteralmentessimidal calcio d’inizio della sfida contro la, poi terminata 0-0 questo pomeriggio. Lo ha rivelato il ct Cissé: “ha avuto un problema amministrativo ed è stato fermatopocodella partita. Ci è stato comunicato, infatti, che lalo ho sospeso a causa di un accordo ...

Advertising

amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… - tcm24com : Coppa d'Africa, focolaio Covid19 nella Tunisia #tunisia - M4rkPhilips : Discorso DC, 4 opzioni: 1) Scarterei giovani acerbi da sgrezzare e difensori in coppa d’Africa per una questione d… -