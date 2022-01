Nasce la guida 50 Top Italy pasticcerie 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) MILANO – Dal prestigioso brand 50 Top, punto di riferimento della critica enogastronomica, Nasce 50 Top Italy pasticcerie 2022, la nuova guida online che racconta i locali più golosi dello Stivale. Dieci sono le categorie incluse, una per ogni specialità dolciaria scelta tra quelle più caratteristiche dell’Italia, da Nord a Sud: Top Babà, Top Sfogliatella, Top Panettone, Top Tiramisù, Top Cassata, Top Cannolo, Top Dolce al Cioccolato, Top Gelato, Top Torrone e Confetti, Top Praline. A ogni categoria corrisponde una classifica, composta da 20 posizioni. Una mappa di 150 laboratori artigianali votati, visitati e valutati dal gruppo di 50 Top Italy, un panel di esperti gastronomi con particolare sensibilità verso il mondo dolce a cui è stato chiesto il vincolo di riservatezza e anonimato. ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 gennaio 2022) MILANO – Dal prestigioso brand 50 Top, punto di riferimento della critica enogastronomica,50 Top, la nuovaonline che racconta i locali più golosi dello Stivale. Dieci sono le categorie incluse, una per ogni specialità dolciaria scelta tra quelle più caratteristiche dell’Italia, da Nord a Sud: Top Babà, Top Sfogliatella, Top Panettone, Top Tiramisù, Top Cassata, Top Cannolo, Top Dolce al Cioccolato, Top Gelato, Top Torrone e Confetti, Top Praline. A ogni categoria corrisponde una classifica, composta da 20 posizioni. Una mappa di 150 laboratori artigianali votati, visitati e valutati dal gruppo di 50 Top, un panel di esperti gastronomi con particolare sensibilità verso il mondo dolce a cui è stato chiesto il vincolo di riservatezza e anonimato. ...

