Vaccini Milano, perché si formano le code agli hub tra «imbucati» e vestiti invernali. I trucchi per evitare le attese (Di giovedì 9 dicembre 2021) Prima cosa, banale ma che incide parecchio: i cittadini devono levare cappotti, sciarpe, maglioni per scoprire il braccio (quest’estate si presentavano in maglietta). L’elenco delle categorie che hanno diritto alla vaccinazione senza appuntamento, dai docenti alle donne in gravidanza Leggi su corriere (Di giovedì 9 dicembre 2021) Prima cosa, banale ma che incide parecchio: i cittadini devono levare cappotti, sciarpe, moni per scoprire il braccio (quest’estate si presentavano in metta). L’elenco delle categorie che hanno diritto alla vaccinazione senza appuntamento, dai docenti alle donne in gravidanza

Advertising

IlContiAndrea : Tantissima gente in fila. Tutti a fare la prima dose o la terza. Dai dai che ce la facciamo #vacciniamoci #Vaccini… - EuroStates_ : RT @Corriere: Perché si formano le code agli hub e come evitare le attese - Italia_Notizie : Vaccini Milano, perché si formano le code agli hub tra «imbucati» e vestiti invernali. I trucchi per evitare le at… - gianluigidellac : RT @Corriere: Perché si formano le code agli hub e come evitare le attese - angiuoniluigi : RT @Corriere: Perché si formano le code agli hub e come evitare le attese -