Chiusure Covid, Costa rassicura: "non ci saranno ulteriori chiusure in Italia" (Di giovedì 9 dicembre 2021) grazie all'introduzione del Super Green Pass L'incremento dei contagi da Covid-19, dovuto alla diffusione della variante Delta e Delta +, e all'insorgere della Omicron, fa temere nuove chiusure. Tuttavia, questa mattina, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto ad Agorà ha rassicurato: "non chiuderà più niente nel nostro Paese anche se, ovviamente, ci sono alcune limitazioni per i non vaccinati". Questo grazie all'introduzione anticipata del super green pass: "Abbiamo cercato di anticipare gli scenari nel nostro Paese. L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori, qualora ci dovesse essere un cambio di colore in alcune regioni".

