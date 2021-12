Un posto al sole | anticipazioni 8 dicembre | Franco e Nunzio si riconciliano

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ad Unal, i riflettori saranno nuovamente puntati su casa Saviani, come svelano leinerenti la puntata di oggi, mercoledì 8. Dopo la decisione di Michele e Silvia di separarsi, Rossella sarà sempre più risentita e amareggiata nei confronti di sua madre in quanto attribuirà a lei la colpa della fine del loro matrimonio. La ragazza parteggerà apertamente per Michele decidendo addirittura di lasciare Palazzo Palladini per trasferirsi con lui in un altro appartamento, una scelta che farà molto soffrire la Graziani. Il clima, in famiglia, sarà molto freddo e teso e Rossella continuerà a trattare Silvia con sprezzante indifferenza. In seguito, la giovane dottoressa farà un incontro per nulla gradito che la turberà molto. Unal, trama 8 ...