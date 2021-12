(Di mercoledì 8 dicembre 2021) È stato indicato dal Parlamento ed entrerà ufficialmente in carica a breve, sostituendo Angela Merkel

ignaziocorrao : Olaf #Scholz è il nuovo Cancelliere della #Germania. L'era #Merkel è ufficialmente finita. - DarioBallini : Con 395 voti a favore, il Bundestag ha proclamato Olaf Scholz nuovo Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. - Agenzia_Ansa : Olaf Scholz è il nuovo cancelliere tedesco, si chiude l'era Merkel. Ovazione al Bundestag #ANSA - fisco24_info : Germania, Olaf Scholz è il nuovo cancelliere: Il leader socialdemocratico ha ottenuto dal Bundestag 395 voti… - ilfoglio_it : ?? Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag. Si recherà ora al Palazzo di Bellevue, residenza del presid… -

Adnkronos

Il socialdemocraticoè stato eletto Cancelliere dal Bundestag a Berlino co 395 voti. In Germania si chiude così dopo 16 anni l'era Merkel. A 63 anni,diventa il quarto cancelliere dell'Spd dopo Willy ...di Redazione Online Il socialdemocraticoè il nuovo cancelliere tedesco. Finisce dunque ufficialmente l'era di Angela Merkel Il socialdemocraticoè il nuovo cancelliere tedesco. Il 63enne è stato eletto dal Bundestag ...Germania, il giorno del cambiamento. Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino con 395 voti. In Germania si chiude così dopo 16 anni ...Berlino (Germania), 8 dic. (LaPresse/AP) - Il Parlamento tedesco ha eletto cancelliere Olaf Scholz, che sostituirà Angela Merkel dopo il suo mandato di 16 ...