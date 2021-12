“Non so se si gioca…”: Champions League, il calciatore spiazza Sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Match di Champions League a rischio: l’Atalanta alle ore 21 dovrebbe affrontare il Villarreal, ma la neve complica la situazione. La sfida di Champions League prevista per questa sera a Bergamo tra Atalanta e Villarreal è a forte rischio. Sulla città e quindi sul campo di gioco nevica ormai copiosamente da diverso tempo e il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Match dia rischio: l’Atalanta alle ore 21 dovrebbe affrontare il Villarreal, ma la neve complica la situazione. La sfida diprevista per questa sera a Bergamo tra Atalanta e Villarreal è a forte rischio. Sulla città e quindi sul campo di gioco nevica ormai copiosamente da diverso tempo e il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro pe… - romeoagresti : #Allegri: “#Dybala sta bene, domani gioca, non ha bisogno di riposare”. - Ettore_Rosato : Italiani hanno fatto la loro parte seguendo regole e scegliendo vaccino.Bene campagne di comunicazione ma important… - klatherjnvd : RT @hollandscurls_: i ti amo non detti di manuel x simone sono quelli in cui gioca con i suoi occhi e subito dopo distoglie lo sguardo per… - elena_mattei : La cosa che non accetto è la mentalità di scendere in campo in una partita di champions così molli… vuoi contro Mal… -