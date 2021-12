Il figlio è positivo al Covid ma la famiglia lo manda lo stesso a scuola, 75 in quarantena (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il figlio è positivo al Covid ma la famiglia lo manda ugualmente a scuola . Il bambino di una scuola elementare della California per ben 7 giorni ha continuato a frequentare regolarmente le lezioni ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilalma lalougualmente a. Il bambino di unaelementare della California per ben 7 giorni ha continuato a frequentare regolarmente le lezioni ...

Advertising

Domenic09598472 : RT @Italia7177: Mi ha telefonato una mia amica,il figlio studia a Milano,vaccinato,adesso positivo in quarantena Il suo #greenpass è attiv… - gaijinsan : RT @Italia7177: Mi ha telefonato una mia amica,il figlio studia a Milano,vaccinato,adesso positivo in quarantena Il suo #greenpass è attiv… - miridesant : RT @Italia7177: Mi ha telefonato una mia amica,il figlio studia a Milano,vaccinato,adesso positivo in quarantena Il suo #greenpass è attiv… - mimmoalba1 : RT @Italia7177: Mi ha telefonato una mia amica,il figlio studia a Milano,vaccinato,adesso positivo in quarantena Il suo #greenpass è attiv… - sciantokescia : RT @Italia7177: Mi ha telefonato una mia amica,il figlio studia a Milano,vaccinato,adesso positivo in quarantena Il suo #greenpass è attiv… -