Hockey pista | Serie A1 | Trissino schianta Forte dei Marmi | Follonica non sbaglia col Vercelli

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ottava giornata della stagione regolare 2021-2022 dellaA1 diè andata ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in un turno infrasettimanale che ha ridefinito, e non poco, la classifica. Il risultato di maggior spicco è certamente quello delche, fra le mura amiche, hato 5-1 ildeirafforzando il suo primato a quota 24 punti. Alle spalle dei vicentini, a quota 22 punti, si attesta invece il, capace di superare 5-1 ilsenza troppi problemi. Poi, un solco: al terzo posto (16 punti appaiate) Lodi, vittorioso 6-2 col Correggio, e un Bassano capace di spuntarla 5-4 contro un coriaceo Sarzana. Più in basso (13 punti) il Grosseto, abile nello ...

Il punteggio della partita di stasera, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A1 di hockey pista. Engas Vercelli perde per 5 - 1 in trasferta sul difficilissimo campo del Follonica, ora secondo in classifica di A1. Primo tempo decisivo, con un break importante di Follonica.