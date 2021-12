Covid oggi Piemonte, 1.165 contagi: bollettino 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 1.165 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 8 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i 1.165 nuovi casi (di cui 462 dopo test antigenico) sono pari al 2,7% di 42.427 tamponi eseguiti, di cui 32.354 antigenici. Dei 1.165 nuovi casi gli asintomatici sono 699 (60%). I ricoverati in terapia intensiva sono 43 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 453 (-10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.351. I tamponi diagnostici finora processati sono 10. 314.480 (+ 42.427 rispetto a ieri), di cui 2.548.006 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 385.122 (+ 609 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 1.165 ida coronavirus in, 82021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i 1.165 nuovi casi (di cui 462 dopo test antigenico) sono pari al 2,7% di 42.427 tamponi eseguiti, di cui 32.354 antigenici. Dei 1.165 nuovi casi gli asintomatici sono 699 (60%). I ricoverati in terapia intensiva sono 43 (+4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 453 (-10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.351. I tamponi diagnostici finora processati sono 10. 314.480 (+ 42.427 rispetto a ieri), di cui 2.548.006 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 385.122 (+ 609 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

