Covid, Crisanti: «Trasmissione tra non vaccinati è al livello della varicella» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le persone vaccinate contro il Covid contagiano? Chi è vaccinato si infetta? Sono domande che possono nascere nei cittadini nei giorni in cui è stato istituito il Super Green Pass e si è avuta l'estensione dell'uso del Green Pass base. Per fare chiarezza, però, ci si può affidare alle opinioni scientifiche. Come quella del professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell'Università di Padova, che ha parlato ai microfoni di Cartabianca, Trasmissione Rai. Il primo punto da chiarire è che il vaccino rappresenta uno scudo efficace contro la patogenicità del virus. «Rimane fuor di dubbio - ha spiegato Crisanti - che i vaccinati hanno una protezione elevatissima contro le complicazioni gravi. La terza dose, sui dati di Israele, non c'è dubbio che ripristina la protezione al 95%». Il richiamo è un' ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le persone vaccinate contro ilcontagiano? Chi è vaccinato si infetta? Sono domande che possono nascere nei cittadini nei giorni in cui è stato istituito il Super Green Pass e si è avuta l'estensione dell'uso del Green Pass base. Per fare chiarezza, però, ci si può affidare alle opinioni scientifiche. Come quella del professor Andrea, docente di Microbiologia dell'Università di Padova, che ha parlato ai microfoni di Cartabianca,Rai. Il primo punto da chiarire è che il vaccino rappresenta uno scudo efficace contro la patogenicità del virus. «Rimane fuor di dubbio - ha spiegato- che ihanno una protezione elevatissima contro le complicazioni gravi. La terza dose, sui dati di Israele, non c'è dubbio che ripristina la protezione al 95%». Il richiamo è un' ...

