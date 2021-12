Champions League, le possibili avversarie della Juventus agli ottavi: rischio PSG e Barcellona, Sporting gradito (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Juventus ha vinto il proprio girone di Champions League! I bianconeri hanno sconfitto il Malmoe per 1-0 nell’ultimo incontro di questa fase e hanno approfittato del clamoroso pareggio tra Chelsea e Zenit San Pietroburgo (3-3) per operare il sorpasso sugli inglesi, imponendosi così nel gruppo H. I ragazzi di Max Allegri fanno festa, dopo che un paio di settimane fa erano crollati al cospetto dei Campioni d’Europa. Il risultato odierno permette alla Vecchia Signora di essere testa di serie nel sorteggio degli ottavi di finale che andrà in scena lunedì 13 dicembre (ore 12.00). Si tratta di un vantaggio non da poco, visto che la Juventus eviterà le altre vincitrici dei gironi nel primo turno a eliminazione diretta. I bianconeri staranno alla lontana dalle forti Manchester City, Liverpool, Real Madrid, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laha vinto il proprio girone di! I bianconeri hanno sconfitto il Malmoe per 1-0 nell’ultimo incontro di questa fase e hanno approfittato del clamoroso pareggio tra Chelsea e Zenit San Pietroburgo (3-3) per operare il sorpasso sugli inglesi, imponendosi così nel gruppo H. I ragazzi di Max Allegri fanno festa, dopo che un paio di settimane fa erano crollati al cospetto dei Campioni d’Europa. Il risultato odierno permette alla Vecchia Signora di essere testa di serie nel sorteggio deglidi finale che andrà in scena lunedì 13 dicembre (ore 12.00). Si tratta di un vantaggio non da poco, visto che laeviterà le altre vincitrici dei gironi nel primo turno a eliminazione diretta. I bianconeri staranno alla lontana dalle forti Manchester City, Liverpool, Real Madrid, ...

